 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 30 человек стали жертвами взрывов рядом с кладбищем в Дамаске

    Два самодельных взрывных устройства сработали в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Более 30 человек погибли, свыше ста получили ранения в результате двух взрывов в Дамаске.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийских службах безопасности.

    Два самодельных взрывных устройства сработали в субботу утром в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир.

    По данным собеседника агентства, жертвами теракта стали не менее 33 человек, более сотни получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в главном управлении полиции Дамаска, большинство пострадавших уже доставлены в больницы.

    Официального комментария властей пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi