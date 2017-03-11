Более 30 человек стали жертвами взрывов рядом с кладбищем в Дамаске

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Более 30 человек погибли, свыше ста получили ранения в результате двух взрывов в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийских службах безопасности.

Два самодельных взрывных устройства сработали в субботу утром в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир.

По данным собеседника агентства, жертвами теракта стали не менее 33 человек, более сотни получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в главном управлении полиции Дамаска, большинство пострадавших уже доставлены в больницы.

Официального комментария властей пока не поступало.