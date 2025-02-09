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Более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае

Более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае Свыше 30 человек пропали без вести в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 06:55
Более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае

Свыше 30 человек пропали без вести в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

"Из-за продолжающихся дождей и геологических условий оползень превратился в селевые потоки, которые, по предварительной оценке, привели к скоплению крошек протяженностью около 1,2 километра и общим объемом более 100 тысяч кубометров", - говорится в сообщении.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу, 8 февраля, примерно в 11:50 по пекинскому времени (07:50 по бакинскому времени) в одном из поселков в районе города Ибинь. Оползень разрушил 10 домов. Точное число пропавших без вести людей находится на уточнении.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для спасения людей. Ведутся поисково-спасательные работы.

Также агентство сообщило, что правительство Китая выделило около $11,16 млн для оказания помощи в ликвидации последствий схода оползня и восстановительных работах в провинции Сычуань.

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