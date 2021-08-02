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Более 30 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в ДР Конго

Более 30 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в ДР Конго По меньшей мере 33 человека погибли на западе Демократической Республики Конго (ДРК) при столкновении бензовоза и автобуса.
Другие страны
2 августа 2021 г. 18:58
Более 30 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в ДР Конго

По меньшей мере 33 человека погибли на западе Демократической Республики Конго (ДРК) при столкновении бензовоза и автобуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на местную полицию.

"Вблизи города Кванго на территории одноименной провинции в ночь на 1 августа произошла авария с участием рейсового автобуса и бензовоза, - заявила капитан полиции Антуана Пулулу. - В возникшем пожаре сгорели 33 человека".

Участок дороги, где произошло столкновение и взрыв, перекрыт. Начато расследование.

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