Более 30 человек погибли из-за аномальных холодов в Индии

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Из-за аномально холодной погоды, установившейся в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, погиб 31 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Более 150 поездов были отменены из-за понижения температуры и сильных туманов. Также отменен ряд авиарейсов, затруднено движение пассажирского транспорта. Власти постановили закрыть местные школы до 28 декабря. По данным синоптиков, аномально холодная для региона погода продержится еще несколько дней.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook