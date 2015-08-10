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    Более 30 человек погибли и 80 ранены в результате двух взрывов в Ираке

    Один взрыв прогремел на рынке в городе Баакуба, второй произошел к востоку от города

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 человек погиб и 80 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в районе города Баакуба на востоке Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков и представителей службы безопасности.

    По данным агентства, первый взрыв произошел на рынке Баакубы — административного центра провинции Дияла. Жертвами этого теракта стали 24 человека, пострадали 55. Еще один взрыв прогремел к востоку от города: семь человек погибли и 25 получили ранения, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

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