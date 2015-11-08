Более 30 боевиков ликвидированы в ходе спецопераций в Афганистане

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Более 30 боевиков ликвидированы во время военной операции в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает в воскресенье агентство Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным заявления местной полиции, около 25 боевиков были ликвидированы в субботу в южном районе провинции, еще трое обезврежены с помощью беспилотников в другом районе провинции. Около пяти боевиков ликвидированы в ходе рейда, проведенного специальным подразделением на территории аэродрома провинции Нангархар.

"Семь подозреваемых задержаны", — цитирует агентство заявление полиции.

В ходе операции конфискованы три автомата Калашникова, восемь пистолетов, 16 ручных гранат, два радиопередатчика, боеприпасы и военная амуниция.

О потерях среди афганских военнослужащих не сообщается.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.