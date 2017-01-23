Более 30 боевиков ИГИЛ казнили в Ираке

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Ираке казнили 31 осужденного по делу о резне на военной базе "Спайкер" в 2014 году.

Как передает Report, об этом Anadolu сообщил глава муниципалитета города Самарра, иракской провинции, Салахаддин Махмуд Халеф.

По его словам, тела казненных, которые были боевиками ИГИЛ, позже выдадут их семьям.

Напомним, что 12 июня 2014 года боевики террористической организации "Исламское государство" напали на военную базу "Спайкер" в провинции Салахаддин, и от их рук погибли около 1700 иракских военных.