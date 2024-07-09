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Более 3 тыс. грузовиков ждут очереди на российско-грузинской границе

Более 3 тыс. грузовиков ждут очереди на российско-грузинской границе Более 3 200 грузовиков ожидают очереди на пропускном пункте Верхний Ларс российско-грузинской границы.
Другие страны
9 июля 2024 г. 14:54
Более 3 тыс. грузовиков ждут очереди на российско-грузинской границе

Более 3 200 грузовиков ожидают очереди на пропускном пункте Верхний Ларс российско-грузинской границы.

Как сообщает грузинское бюро Report, большинству людей, въезжающих в Грузию на автомобиле, приходится часами стоять в очереди.

В Северной Осетии в связи с потоком транзитного транспорта на государственной границе введен режим повышенной готовности, в рамках которого доступ грузовиков на территорию ограничен до освобождения стоянок.

Пропускной пункт Верхний Ларс состоит из 39 полос. 12 из них предназначены для перевозки грузов, два — для автобусов, 24 — для легковых автомобилей, один — запасной.

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