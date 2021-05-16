Более 26 тыс. семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана

Несколько жителей получили ранения и травмы, пострадали более 800 зданий и сотни гектаров посевных площадей

Свыше 26 тыс. домашних хозяйств в провинции Гуйчжоу на юге КНР оказались в зоне бедствия, несколько жителей получили ранения и травмы в результате урагана, обрушившегося на уезд Кайян. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно официальным данным, пострадали более 800 зданий и сотни гектаров посевных площадей. По предварительной оценке, ущерб составил около 97 млн юаней (порядка 15 млн долларов США).

Власти направили спасателей в районы, испытавшие разрушительное воздействие урагана. Оперативно ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередач.