При нападении на полицейскую академию в Пакистане погибло 59 человек - ОБНОВЛЕНО 3

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 59 человек погибли в результате вооруженного нападения на полицейскую академию в пакистанской Кветте.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на медиков.

Глава МВД провинции Белуджистан Сарфраз Бугти сообщил о завершении операции после того, как трое нападавших были ликвидированы. По словам Бугти, боевики имели при себе "пояса-смертников".

Ранее СМИ сообщили, что нападение в понедельник вечером осуществила группа из шести боевиков.

По словам военных, нападение могла осуществить связанная с "Талибаном" группировка "Лашкар-е Джангви".

***05:10

По меньше мере 51 представитель служб безопасности погиб после того, как группа вооруженных людей захватила полицейскую академию в пакистанском городе Кветта.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на медиков.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей сообщало о 33 погибших.

Телеканал также отмечает, что силовикам удалось ликвидировать троих боевиков и освободить более 250 кадетов.





***02:55

По меньшей мере двое полицейских погибли, 51 человек пострадал в результате атаки боевиков на полицейский колледж в городе Кветта на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По ее данным, сотрудники полиции погибли в перестрелке с боевиками, длившейся несколько часов. Три террориста, предположительно, убиты.

В ходе спасательной операции все кадеты были освобождены.





***23:32

Вооруженные люди ворвались в здание полицейского колледжа в городе Кветта на юго-западе Пакистана и захватили более 200 заложников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

По информации газеты Dawn, не менее семи полицейских получили ранения.