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    При нападении на полицейскую академию в Пакистане погибло 59 человек - ОБНОВЛЕНО 3

    По словам военных, нападение могла осуществить связанная с Талибаном

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 59 человек погибли в результате вооруженного нападения на полицейскую академию в пакистанской Кветте.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на медиков.

    Глава МВД провинции Белуджистан Сарфраз Бугти сообщил о завершении операции после того, как трое нападавших были ликвидированы. По словам Бугти, боевики имели при себе "пояса-смертников". 

    Ранее СМИ сообщили, что нападение в понедельник вечером осуществила группа из шести боевиков.

    По словам военных, нападение могла осуществить связанная с "Талибаном" группировка "Лашкар-е Джангви".

    ***05:10

    По меньше мере 51 представитель служб безопасности погиб после того, как группа вооруженных людей захватила полицейскую академию в пакистанском городе Кветта.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на медиков.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей сообщало о 33 погибших.

    Телеканал также отмечает, что силовикам удалось ликвидировать троих боевиков и освободить более 250 кадетов.


    ***02:55

    По меньшей мере двое полицейских погибли, 51 человек пострадал в результате атаки боевиков на полицейский колледж в городе Кветта на юго-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    По ее данным, сотрудники полиции погибли в перестрелке с боевиками, длившейся несколько часов. Три террориста, предположительно, убиты.

    В ходе спасательной операции все кадеты были освобождены.


    ***23:32

    Вооруженные люди ворвались в здание полицейского колледжа в городе Кветта на юго-западе Пакистана и захватили более 200 заложников.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    По информации газеты Dawn, не менее семи полицейских получили ранения.

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