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    ​Более 200 человек стали жертвами аномальной жары в Индии

    Власти просят местных жителей не выходить из домов в середине дня

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ За минувшие пять недель в Индии от жары погибли более 230 человек.

    Как передает Report, большинство жертв установившейся жаркой погоды были в штатах Андра Прадеш и Телангана.

    В некоторых районах Телангана температура поднималась до 48 градусов по Цельсию в тени. Больницы переполнены пациентами, госпитализированными с симптомами солнечного удара.

    Власти просят местных жителей не выходить из домов в середине дня, чтобы избежать теплового удара.

    Индийские СМИ отмечают, что впервые так много людей умерли от жары за столь короткий период времени.

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