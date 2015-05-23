​Более 200 человек стали жертвами аномальной жары в Индии

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ За минувшие пять недель в Индии от жары погибли более 230 человек.

Как передает Report, большинство жертв установившейся жаркой погоды были в штатах Андра Прадеш и Телангана.

В некоторых районах Телангана температура поднималась до 48 градусов по Цельсию в тени. Больницы переполнены пациентами, госпитализированными с симптомами солнечного удара.

Власти просят местных жителей не выходить из домов в середине дня, чтобы избежать теплового удара.

Индийские СМИ отмечают, что впервые так много людей умерли от жары за столь короткий период времени.