Более 20 налетов за полчаса совершили израильские истребители в секторе Газа

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ СМИ сообщают, что израильские военные совершили более 20 авианалетов за полчаса на территории сектора Газа.

Как передает Report, кадры обстрелов появились в Twitter.

Напомним, армия еврейского государства объявила о начале бомбардировки позиций ХАМАС после заявления ими о третьей интифаде.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа было выпущено 4 ракеты - две были перехвачены Израилем, еще две - разорвались в незаселенной местности.