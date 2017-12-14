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    Более 20 налетов за полчаса совершили израильские истребители в секторе Газа

    Армия еврейского государства объявила о начале бомбардировки позиций ХАМАС

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ СМИ сообщают, что израильские военные совершили более 20 авианалетов за полчаса на территории сектора Газа.

    Как передает Report, кадры обстрелов появились в Twitter.

    Напомним, армия еврейского государства объявила о начале бомбардировки позиций ХАМАС после заявления ими о третьей интифаде.

    Ранее сообщалось, что из сектора Газа было выпущено 4 ракеты - две были перехвачены Израилем, еще две - разорвались в незаселенной местности.

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