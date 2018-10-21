Более 20 горняков заблокированы под землей из-за обвала в шахте в Китае

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Разрушение и обвал горной породы произошло в ночь на воскресенье в одной из угольных шахт в восточной китайской провинции Шаньдун. Как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", по меньшей мере 22 горняка оказались заблокированы под землей, передает Report.

По его данным, обрушение произошло в уезде Юньчэн около 23:00 субботы по местному времени. К настоящему времени удалось восстановить работу системы вентиляции в шахте, поисково-спасательная операция продолжается.

В результате оползня в Мьяньме в июле погибли 23 горняка.