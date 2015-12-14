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    ​Более 20 человек пострадали в результате взрыва в кафе на юге Китая

    Взрыв прогремел утром в одном из кафе города Куньмин

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одном из кафе в провинции Юньнань на юге КНР. 

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.  

    Взрыв прогремел утром в одном из кафе города Куньмин. Причиной взрыва стало неправильное обращение с газовым баллоном.

    После случившегося на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, спасатели, а также представители местной администрации. 

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