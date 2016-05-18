​Более 20 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

Баку. 18 Май. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека стали жертвами наводнения, вызванного ливневыми дождями в одной из провинций на севере Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"В общей сложности еще 10 человек пострадали и порядка 40 пропали без вести после того, как стихия обрушилась на уезд Кохистанат (провинция Сари-Пуль – ред.) в ранние утренние часы", — цитирует агентство заявление представителя администрации Захира Вахдата.

Он также отметил, что число жертв может возрасти.

По его словам, наводнение также смыло сады и размыло посевные земли.

Организовывать поисково-спасательные операции пришлось жителям деревень, поскольку власть правительства Афганистана не распространяется на этот уезд, который находится под контролем боевиков радикальной группировки "Талибан", отмечает агентство. Тем не менее, представители Красного креста попытались обеспечить доставку гуманитарной помощи пострадавшим.