​Более 20 человек погибли в результате взрывов в Афганистане

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека погибли и еще более 50 ранены в результате нескольких взрывов, прогремевших на востоке Афганистана, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Три взрыва прогремели сегодня утром в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар. Один из взрывов произошел недалеко от здания банка.

Точные данные о погибших и пострадавших, а также обстоятельства инцидента уточняются. По данным местных властей, число погибших может возрасти.

В конце минувшего года вооруженные силы НАТО и США официально завершили боевую миссию по содействию безопасности в Афганистане. Как ранее сообщали высокопоставленные представители альянса, вместо контингента Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), максимальный размер которого составлял 139 тыс. человек, с начала 2015 года в стране будет размещено около 12 тыс. человек. Предыдущий год стал рекордным для Афганистана по числу погибших в результате терактов.