​Более 20 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Багдаде

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Багдаде в результате обстрела лагеря беженцев погибли 23 человека, в том числе одна женщина. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил представитель вооруженных сил Ирака.

Десятки людей получили ранения. По словам Шахина Гобади, пресс-секретаря "Организации моджахедов иранского народа" (Моджахедин-э-Халк), по меньшей мере 80 ракет попали в лагерь.

Агентство ООН по делам беженцев выступило с резким осуждением произошедшего и призвало привлечь к ответственности виновных. На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

Власти Ирака выясняют, были ли целью именно диссиденты из Ирана.

В ночь на пятницу стало известно, что по базе, где размещаются находящиеся в изгнании члены иранской оппозиционной "Организации моджахедов иранского народа", было выпущено несколько ракет.

Это не первое нападение на Моджахедин-э-Халк. В частности, несколько лет назад лагерь неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Бойцы Моджахедин-э-Халк обвиняли в атаках власти Ирака.