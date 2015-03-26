Более 20 человек погибли при авиаударах в столице Йемена

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Более 20 человек погибли, свыше 30 получили ранения в результате авиаударов ряда стран Персидского залива в столице Йемена Сане. Об этом, как сообщает Report, передает агентство Sputnik со ссылкой на источники в структурах безопасности и медицинские источники.

Авиаударам подвергся север столицы, район Бинни-Хават.

По данным источников, большинство ракет было выпущено по жилым домам, расположенным вблизи аэропорта, что, по их словам, и привело к такому количеству жертв.

Силы безопасности проверяют другие районы йеменской столицы, пока данных по погибшим нет. Целями авиации стал ряд правительственных учреждений, в том числе международный аэропорт Саны.