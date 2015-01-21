В Афганистане за последние сутки ликвидированы 23 боевика, 25 получили ранения

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 боевика ликвидированы за сутки в ходе военной операции, проводимой афганской армией на территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в среду утром в министерстве обороны Афганистана.

"Национальная армия Афганистана провела несколько рейдов в Кандагаре и в провинциях Кундуз и Каписа, ликвидировав за последние сутки 23 боевика, еще 25 получили ранения", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что военным удалось обезвредить 10 мин и взрывных устройств, а также захватить оружие и боеприпасы, принадлежащие боевикам.