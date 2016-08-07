Более 20 боевиков ИГ ликвидированы на востоке Афганистана

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 боевик террористической группировки "Исламское государство" ликвидирован за последние сутки в результате войсковой операции в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление военных.

По его данным, еще 13 боевиков получили ранения.

"Несколько деревень были очищены от террористов, операция продолжается в настоящее время для того, чтобы произвести очистку от всех боевиков", - говорится в заявлении.