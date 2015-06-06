Более 2 тыс. человек устроили в Баварии протест против саммита G7

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Баварии в городе Гармиш-Партенкирхен, где должен пройти саммит G7, более 2 тыс. человек устроили акцию протеста, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

«Я протестую, потому что большие финансовые корпорации имеют очень много влияния на политику», — сказал один из участников митинга.

По его словам, «проблемой бедности никто не занимается, это нечестно».

Как отмечается, в преддверии саммита в данный район стянуты дополнительные силы полиции в размере 17 тыс. человек, отмечает Report.