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    Более 2 тыс. человек устроили в Баварии протест против саммита G7

    В преддверии саммита в данный район стянуты дополнительные силы полиции в размере 17 тыс. человек

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Баварии в городе Гармиш-Партенкирхен, где должен пройти саммит G7, более 2 тыс. человек устроили акцию протеста, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

    «Я протестую, потому что большие финансовые корпорации имеют очень много влияния на политику», — сказал один из участников митинга.

    По его словам, «проблемой бедности никто не занимается, это нечестно».

    Как отмечается, в преддверии саммита в данный район стянуты дополнительные силы полиции в размере 17 тыс. человек, отмечает Report.

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