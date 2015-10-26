​Более 180 пакистанцев погибли в результате землетрясения

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В результате землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане, погибли не менее 180 пакистанцев.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

До этого сообщалось о 156 погибших и не менее 500 пострадавших.

Сейчас пострадавших госпитализировали в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным сейсмологов очаг землетрясения залегал на глубине 199 километров. Подземные толчки ощущались в соседних Пакистане, Индии, Киргизии, Азербайджане и Казахстане.