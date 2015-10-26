 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Более 180 пакистанцев погибли в результате землетрясения

    До этого сообщалось о 156 погибших и не менее 500 пострадавших

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В результате землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане, погибли не менее 180 пакистанцев.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

    До этого сообщалось о 156 погибших и не менее 500 пострадавших.

    Сейчас пострадавших госпитализировали в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    По данным сейсмологов очаг землетрясения залегал на глубине 199 километров. Подземные толчки ощущались в соседних Пакистане, Индии, Киргизии, Азербайджане и Казахстане.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi