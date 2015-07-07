Более 150 тысяч граждан Южного Судана укрываются на базах ООН

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Число внутренне перемещенных граждан, укрывшихся на базах ООН в Южном Судане, превысило 150 тысяч человек.

Как отмечает Report, об этом сообщает миссия ООН в стране (МООНЮС).

Более 28 тысяч человек находятся в лагерях организации в столице Южного Судана городе Джуба, где медики пытаются ликвидировать эпидемию холеры, унесшую жизни 32 человек. Среди жертв болезни были поселенцы лагерей ООН.

Еще 91,5 тысяч человек переселились на базу в городе Бентиу - административном центре штата Эль-Вахда. Доклад ООН в прошлом месяце сообщил об актах насилия, совершенных военнослужащими южносуданской армии на этой территории.

Более 30 тысяч беженцев находятся на базе в городе Малакаль - административном центре штата Верхний Нил.

Всего, по данным миссии, в лагерях ООН в Южном Судане укрылись 153,679 мирных граждан, спасающихся от насилия, отмечает агентство Франс Пресс.