Более 150 талибов уничтожены в ходе освобождения афганского Кундуза

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 150 боевиков движения "Талибан" были ликвидированы в ходе контртеррористической операции по освобождению захваченного экстремистами города Кундуз на севере Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министерства обороны Афганистана.

"Силы безопасности при поддержке авиации выбили боевиков из провинции Кундуз, - подчеркивают в Минобороны. - Наши подразделения продолжают преследование отрядов "Талибан" и сегодня утром практически без сопротивления вошли в районы Бала-и-Хисар и Пуль-и-Рахмат Хан. В ходе боев также получили ранения 90 боевиков, еще порядка 100 талибов были арестованы".