Более 130 человек доставлены в больницы после столкновений у Рады

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Более 130 человек получили ранения в столкновениях демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов у стен Верховной Рады. Об этом во вторник сообщила депутат парламента и советник президента Украины по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.

"Всего 131 раненый находится в больницах, семь из них тяжелые", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что после беспорядков медицинская помощь потребовалась 125 пострадавшим. "Один убитый, 125 раненых, 12 человек на операционных столах, один боец в тяжелой коме, и врачи пока не дают прогнозов еще пятерым", - указал он.

Богомолец уточнила, что большинство пострадавших - 55 человек - доставлены в киевский госпиталь МВД, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.