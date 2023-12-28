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Более 120 килограммов наркотиков нашли на пляжах Австралии

Более 120 килограммов наркотиков нашли на пляжах Австралии В Австралии местные жители обнаружили на нескольких пляжах крупные упаковки кокаина.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 23:55
Более 120 килограммов наркотиков нашли на пляжах Австралии

В Австралии местные жители обнаружили на нескольких пляжах крупные упаковки кокаина.

Как передает Report со ссылкой на News.com.au, инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. Около восьми часов вечера местный житель обнаружил на песке подозрительный предмет. Приехавшие на место полицейские выяснили, что в найденном крупном пакете было 39 свертков с наркотиком, каждый из них весил по килограмму.

После этого другой австралиец сообщил о еще 39 пакетах, найденных недалеко от северных пляжей Сиднея. Еще несколько пакетов отыскали на других подобных локациях.

Всего было найдено 124 килограмма кокаина. Все свертки направили на экспертизу.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, в том числе прочесывают пляжи на наличие других пакетов.

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