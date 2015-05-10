​Более 100 боевиков ликвидировано на юге Афганистана

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности ликвидировали 128 экстремистов в результате масштабной антитеррористической операции в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны, генерал Захир Азими. По его словам, еще 80 радикалов получили ранения.

Силовики освободили от боевиков 13 населенных пунктов региона, были уничтожены несколько крупных схронов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Потери афганских военнослужащих составили шесть человек убитыми, добавил Азими.