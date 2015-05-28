​Более 100 боевиков было уничтожено в ходе спецоперации в Афганистане

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 107 боевиков и ранили еще 34 в ходе спецоперации по стране, заявило в четверг министерство обороны Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, операция проходила в восьми провинциях - Герат, Пактия, Пактика, Газни, Кандагар, Бадгис, Балх и Кундуз. Силовики конфисковали боеприпасы и оружие боевиков.

По данным минобороны, в ходе операции погибли пять солдат армии Афганистана.

На территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.