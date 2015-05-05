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    Более 10 человек ранены из-за столкновения двух поездов метро в Мехико

    Метро сообщает о столкновении двух составов на станции Oceania, на месте работают спасательные службы

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Два поезда столкнулись  в метро столицы Мексики, не менее 12 человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили власти Мехико.

    Авария произошла на станции Oceania. "Метро сообщает о столкновении двух составов на станции Oceania, на месте работают спасательные службы", — написал в своем микроблоге в Twitter мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

    Причины столкновения пока неизвестны. По предварительной информации, один поезд стоял на станции, когда в него сзади врезался другой состав. Работа станции метро, где произошел инцидент, была приостановлена.

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