Более 10 человек ранены из-за столкновения двух поездов метро в Мехико

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Два поезда столкнулись в метро столицы Мексики, не менее 12 человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили власти Мехико.

Авария произошла на станции Oceania. "Метро сообщает о столкновении двух составов на станции Oceania, на месте работают спасательные службы", — написал в своем микроблоге в Twitter мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

Причины столкновения пока неизвестны. По предварительной информации, один поезд стоял на станции, когда в него сзади врезался другой состав. Работа станции метро, где произошел инцидент, была приостановлена.