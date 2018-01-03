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    Более 10 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии

    Террорист-смертник проник в здание во время утренней молитвы

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в среду в результате террористического нападения на мечеть на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

    "Террорист-смертник во время утренней молитвы проник в мечеть в городе Гамбору в штате Борно, - рассказал агентству один из очевидцев, оказывающих помощь пострадавшим. - Я шел на молитву, когда услышал громкий взрыв внутри мечети".

    "Мечеть была разрушена и сожжена, - добавил он. - Несколькими часами позже, когда мы пришли, чтобы эвакуировать людей, мы обнаружили тела 11 человек, вместе с террористом - 12".

    Ни одна из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения.

    В совершении атаки подозревают экстремистскую группировку "Боко Харам".

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