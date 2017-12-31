Более 10 человек были убиты за сутки в бразильском штате из-за забастовки полицейских

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Забастовка полицейских в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти привела к всплеску преступности, за сутки погибли не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом рассказал в воскресенье, 31 декабря, интернет-портал UOL.

В день начала акции протеста, в судебно-медицинские учреждения были доставлены 12 трупов с огнестрельными ранениями, сообщает ТАСС.

Полицейские требуют повышения зарплаты и улучшения оплаты труда.

Правительство было вынуждено для поддержания прядка направить в штат 2,8 тыс. военнослужащих.