    Более 1,8 млн британцев подписали петицию против цифровых удостоверений личности

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 17:24
    Более 1,8 млн жителей Великобритании подписали петицию против введения цифровых удостоверений личности.

    Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, это следует из информации, размещенной на сайте парламента страны.

    Авторы обращения называют этот план премьера Кира Стармера "шагом по направлению к массовой слежке и цифровому контролю".

