Большой караван нелегальных мигрантов прибыл в Мексику из Гватемалы

Караван мигрантов численностью более 1,2 тыс. человек 5 июня прибыл на территорию Мексики из Гватемалы.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает телеканал Televisa.

По его данным, мигранты, не имеющие необходимых документов, перешли пограничный мост, который в тот момент не охранялся полицией, и направились в район города Тапачула.

Незадолго до этого границу Гватемалы и Мексики пересекла группа мигрантов из африканских стран. Сведений о ее численности обнародовано не было.