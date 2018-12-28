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    Трамп связал нежелание демократов строительства стены на границе с Мексикой "тупостью"

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Нежелание членов Демократической партии поддерживать строительство стены на границе с Мексикой говорит об их «тупости», написал президент США Дональд Трамп в Twitter в четверг, 27 декабря, передает Report. 

    «Открытая южная граница и большое количество преступников, которые проходят в США из-за этой тупости», - написал президент США. 

    Споры Трампа с демократами в конгрессе США из-за стены на границе с Мексикой привели к тому, что американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год, который начался в США еще 1 октября. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Бюджет остальных госучреждений был одобрен конгрессом ранее.

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