​Большинство румын выступают против приема беженцев в стране

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Более половины жителей Румынии не согласны принимать беженцев на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы результаты опроса общественного мнения, которые обнародовало румынское радио.

Исследование, проведенное ассоциацией Pro Democraia, свидетельствует, что 45% румын связывают миграционный кризис с социальными конфликтами, а 31% - с религиозными разногласиями. Почти половина опрошенных не чувствует себя в безопасности в связи с наплывом мигрантов. Также большинство респондентов высказалось против квот на беженцев для государств-членов Евросоюза, а свыше половины считают, что переселенцев следует размещать в специальных лагерях.

По данным Управления по предоставлению убежища и интеграции Генеральной инспекции по миграции, до сих пор в Румынии в среднем регистрировалось 1,2-1,3 тысячи заявлений от соискателей убежища в год.

Результаты исследования были представлены на семинаре "Вызовы миграционного кризиса в европейской и национальной перспективе", проведенного в пятницу бюро Европарламента в Румынии.