Большинство пострадавших от пожара в Лондоне не получили новое жилье

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Более 80% пострадавших в результате масштабного пожара в высотке Grenfell Tower в Лондоне все еще не получили от властей новое жилье.

Как передает Report, пожар, уничтоживший квартиры не менее 195 семей, произошел 14 июня текущего года.

Только три семьи получили в собственность новое жилье, еще 25 предоставлено временное убежище, остальным пока не предложены новые квартиры, сообщает газета Independent.

Жертвами пожара в Grenfell Tower, согласно подсчетам Скотленд-Ярда стали 80 человек. Также десятки числились пропавшими без вести.