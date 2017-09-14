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    Большинство пострадавших от пожара в Лондоне не получили новое жилье

    Пожар, уничтоживший квартиры не менее 195 семей, произошел 14 июня текущего года

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Более 80% пострадавших в результате масштабного пожара в высотке Grenfell Tower в Лондоне все еще не получили от властей новое жилье.

    Как передает Report, пожар, уничтоживший квартиры не менее 195 семей, произошел 14 июня текущего года.

    Только три семьи получили в собственность новое жилье, еще 25 предоставлено временное убежище, остальным пока не предложены новые квартиры, сообщает газета Independent.

    Жертвами пожара в Grenfell Tower, согласно подсчетам Скотленд-Ярда стали 80 человек. Также десятки числились пропавшими без вести.

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