​"Боко Харам" отпустила почти 200 пленных в Нигерии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Нигерийская джихадистская группировка "Боко Харам" освободила около 190 пленников, которые были похищены из деревни в северо-восточном штате Йобе 6 января, сообщили местные власти.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, еще около 20 остаются в руках боевиков.

По словам одного из освобожденных женщин, пленников отпустили после того, как те отказались следовать правилам группировки.

Ранее на этой неделе боевики Боко Харам" напали на деревню вблизи города Майдугури на северо-востоке страны, открыв огонь по ее жителям. По словам местных властей, погибли по меньшей мере 15 человек.