Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго

Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды города Чикаго (штат Иллинойс), несмотря на протесты местных властей.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, вооруженные военные в камуфляже были замечены в пригороде Элвуд, где размещается тренировочный центр американской армии.

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение о привлечении 300 военнослужащих Национальной гвардии для наведения порядка в Чикаго.

Губернатор Иллинойса, демократ Джей Би Прицкер подверг решение президента резкой критике. По мнению губернатора, местные власти способны обеспечивать безопасность в Чикаго без участия Нацгвардии.