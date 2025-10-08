Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 00:22
    Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго

    Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды города Чикаго (штат Иллинойс), несмотря на протесты местных властей.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    Согласно информации, вооруженные военные в камуфляже были замечены в пригороде Элвуд, где размещается тренировочный центр американской армии.

    Президент США Дональд Трамп ранее принял решение о привлечении 300 военнослужащих Национальной гвардии для наведения порядка в Чикаго.

    Губернатор Иллинойса, демократ Джей Би Прицкер подверг решение президента резкой критике. По мнению губернатора, местные власти способны обеспечивать безопасность в Чикаго без участия Нацгвардии.

    Национальная гвардия США Иллинойс

    Последние новости

    00:49

    К Земле приближается облако солнечной плазмы

    Экология
    00:22

    Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет со дня третьего ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    23:51

    Один из шести пострадавших в ДТП в Сальяне скончался

    Происшествия
    23:47

    МВД Грузии: По делу о беспорядках задержаны 22 человека

    В регионе
    23:39

    В Армении растет незаконный оборот наркотиков

    В регионе
    23:21

    В небе над Баварией образовалось токсичное облако из-за аварии на заводе

    Другие страны
    23:03

    Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

    Индивидуальные
    22:44

    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Другие страны
    Лента новостей