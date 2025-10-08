Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 00:22
Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды города Чикаго (штат Иллинойс), несмотря на протесты местных властей.
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.
Согласно информации, вооруженные военные в камуфляже были замечены в пригороде Элвуд, где размещается тренировочный центр американской армии.
Президент США Дональд Трамп ранее принял решение о привлечении 300 военнослужащих Национальной гвардии для наведения порядка в Чикаго.
Губернатор Иллинойса, демократ Джей Би Прицкер подверг решение президента резкой критике. По мнению губернатора, местные власти способны обеспечивать безопасность в Чикаго без участия Нацгвардии.
