ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçiləri Çikaqoya gedib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 00:53
    ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçiləri yerli hakimiyyətin etirazlarına baxmayaraq, İllinoys ştatının Çikaqo şəhərinin ətrafına gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika mətbuatı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ ordusunun təlim mərkəzinin yerləşdiyi Elvud ətrafında kamuflyaj geyinmiş silahlı əsgərlər görünüb.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bundan əvvəl Çikaqoda asayişin bərpasına kömək etmək üçün Milli Qvardiyanin 300 hərbi qulluqçusunun cəlb olunması barədə qərar qəbul edib.

    İllinoys ştatının qubernatoru, demokrat Jey Bi Prizker Prezidentin qərarını kəskin tənqid edib. Onun fikrincə, yerli hakimiyyət orqanları Milli Qvardiya olmadan Çikaqoda təhlükəsizliyi təmin etməyə qadirdir.

    ABŞ Milli Qvardiyası Çikaqo Donald Tramp
    Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго

