Бои в порту Аден в Йемене усиливаются

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В порту Адена активизировались боевые действия между боевиками-хуситами и войсками, верными президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что позиции боевиков подверглись обстрелу с боевого корабля, который входит в состав военной коалиции под руководством Саудовской Аравии, выступающей против хуситов.

На фоне боевых действий в Йемене ухудшается гуманитарная ситуация.

Международный комитет Красного Креста продолжает попытки организовать доставку в Йемен грузов экстренной помощи по воздуху.