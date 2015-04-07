 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бои в порту Аден в Йемене усиливаются

    На фоне боевых действий в Йемене ухудшается гуманитарная ситуация

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В порту Адена активизировались боевые действия между боевиками-хуситами и войсками, верными президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что позиции боевиков подверглись обстрелу с боевого корабля, который входит в состав военной коалиции под руководством Саудовской Аравии, выступающей против хуситов.

    На фоне боевых действий в Йемене ухудшается гуманитарная ситуация.

    Международный комитет Красного Креста продолжает попытки организовать доставку в Йемен грузов экстренной помощи по воздуху.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi