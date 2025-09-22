Богатейший человек Египта планирует инвестировать $50 млрд в США

Египетский миллиардер Нассеф Савирис планирует масштабную реструктуризацию своего бизнеса, которая включает в себя инвестиции в объеме до $50 млрд на инфраструктурные проекты в США.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times.

Ожидается, что вскоре будет объявлено о слиянии принадлежащей Савирису компании по производству химикатов и удобрений OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction. Основным фокусом бизнеса станут инвестиции в инфраструктурные проекты США, в частности, в области дата-центров.

В течение следующего десятилетия корпорация будет инвестировать как собственный капитал, так и средства партнеров в американскую инфраструктуру. Orascom уже ведет свою деятельность в США через дочернюю компанию Weitz, которую корпорация приобрела в 2012 году. Weitz построила в США несколько центров обработки данных, терминалов аэропортов и университетских общежитий.