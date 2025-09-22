Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Богатейший человек Египта планирует инвестировать $50 млрд в США

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 10:54
    Богатейший человек Египта планирует инвестировать $50 млрд в США

    Египетский миллиардер Нассеф Савирис планирует масштабную реструктуризацию своего бизнеса, которая включает в себя инвестиции в объеме до $50 млрд на инфраструктурные проекты в США.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times.

    Ожидается, что вскоре будет объявлено о слиянии принадлежащей Савирису компании по производству химикатов и удобрений OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction. Основным фокусом бизнеса станут инвестиции в инфраструктурные проекты США, в частности, в области дата-центров.

    В течение следующего десятилетия корпорация будет инвестировать как собственный капитал, так и средства партнеров в американскую инфраструктуру. Orascom уже ведет свою деятельность в США через дочернюю компанию Weitz, которую корпорация приобрела в 2012 году. Weitz построила в США несколько центров обработки данных, терминалов аэропортов и университетских общежитий.

    США инвестиции инфраструктурные проекты Египет Нассеф Савирис миллиардер

    Последние новости

    11:24

    Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

    В регионе
    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    11:02

    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

    Происшествия
    Лента новостей