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    ​Боевики взорвали школу для девочек на востоке Афганистана

    Это шестой случай нападений на школы на востоке Афганистана за последние полгода

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/  Боевики взорвали здание школы для девочек в провинции Нангархар на востоке Афганистана. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС,  об этом передает агентство Khaama Press. 

    Как сообщил представитель управления по делам образования провинции, вооруженные люди взорвали школу в уезде Шива прошлой ночью. В результате взрыва здание учебного заведения было практически полностью разрушено, были уничтожены находившиеся внутри учебные материалы и документы.

    В школе обучались 850 девочек. Данные о погибших или пострадавших не сообщаются.

    Как отмечает агентство, это шестой случай нападений на школы на востоке Афганистана за последние полгода. К настоящему моменту ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Ведется расследование.

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