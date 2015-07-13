​Боевики взорвали школу для девочек на востоке Афганистана

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Боевики взорвали здание школы для девочек в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом передает агентство Khaama Press.
Как сообщил представитель управления по делам образования провинции, вооруженные люди взорвали школу в уезде Шива прошлой ночью. В результате взрыва здание учебного заведения было практически полностью разрушено, были уничтожены находившиеся внутри учебные материалы и документы.
В школе обучались 850 девочек. Данные о погибших или пострадавших не сообщаются.
Как отмечает агентство, это шестой случай нападений на школы на востоке Афганистана за последние полгода. К настоящему моменту ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Ведется расследование.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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