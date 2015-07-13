​Боевики взорвали школу для девочек на востоке Афганистана

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Боевики взорвали здание школы для девочек в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом передает агентство Khaama Press.

Как сообщил представитель управления по делам образования провинции, вооруженные люди взорвали школу в уезде Шива прошлой ночью. В результате взрыва здание учебного заведения было практически полностью разрушено, были уничтожены находившиеся внутри учебные материалы и документы.

В школе обучались 850 девочек. Данные о погибших или пострадавших не сообщаются.

Как отмечает агентство, это шестой случай нападений на школы на востоке Афганистана за последние полгода. К настоящему моменту ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Ведется расследование.