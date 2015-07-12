 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики в Нигере напали на местную тюрьму

    Трое боевиков и один военнослужащий были убиты

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В городе Диффар на юго-востоке Нигера боевики исламистской группировки "Боко харам" совершили нападение на местную тюрьму с целью освободить содержащихся там членов этой группировки, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как сообщают представители военного ведомства страны, они смогли отбить нападение, в результате которого трое боевиков и один военнослужащий были убиты.

    "Боко харам" пытается установить исламское государство на северо-востоке соседней Нигерии.

    В последние недели эта группировка совершила смертоносные нападения в Нигерии, Чаде и Нигере.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi