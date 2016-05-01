Боевики убили 15 солдат в Сомали

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на военную базу в городе Руниргуд к северу от столицы Сомали Могадишо и убили 15 военнослужащих.

Как передает Report, об этом заявил представитель армии Абдуллахи Омар.

"Аш-Шабаб" использовали автомобиль со взрывчаткой, чтобы проникнуть на территорию военной базы. Произошел взрыв, затем завязался ожесточенный бой. По меньшей мере, 15 солдат погибли", — заявил Омар агентству Рейтер.

По данным агентства, власти получили контроль над городом лишь в субботу. Представитель военных отметил, что в ходе столкновений с боевиками в субботу и в воскресенье были ликвидированы более 10 исламистов.

Боевики "Аш-Шабаб" заявляют, что им удалось вернуть контроль над городом, а в результате нападения были убиты 32 военнослужащих.