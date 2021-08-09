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Боевики "Талибана" убили журналиста и похитили еще одного в Афганистане

Боевики "Талибана" убили журналиста и похитили еще одного в Афганистане Боевики движения "Талибан" убили журналиста и взяли в заложники еще одного в Афганистане.
Другие страны
9 августа 2021 г. 13:41
Боевики Талибана убили журналиста и похитили еще одного в Афганистане

Боевики движения "Талибан" убили журналиста и взяли в заложники еще одного в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Khaama Press.

По словам представителей властей, талибы убили главного редактора радиостанции Paktia Ghag в провинции Пактия Туфана Омари, напав на него в Кабуле. Другой журналист, главный редактор радиостанции Boost в провинции Хост Ниаматулла Хемат, был захвачен боевиками в районе Нава провинции Гильменд.

"Талибан" в настоящее время контролирует все районы провинции Гильменд и ведет бои с правительственными силами за административный центр провинции город Лашкаргах.

Три дня назад талибы убили главу правительственного центра информации и по связям со СМИ Давахана Минапала в Кабуле.

Талибы в мае этого года выступили с угрозами в адрес афганских СМИ и журналистов. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter-аккаунте выступил с утверждением, что афганские СМИ и журналисты якобы односторонне освещают события в стране, придерживаясь позиции правительства. За первую половину этого года талибы убили не менее 20 сотрудников СМИ, включая 8 женщин, десяткам угрожали расправой.

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