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    Боевики "Талибана" подорвались на собственной мине

    Они пытались заложить мину на обочине дороги

    Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Трое боевиков движения "Талибан" погибли в Афганистане в результате преждевременного взрыва собственной мины.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил.

    "Трое талибов пытались заложить мину на обочине дороги в провинции Кундуз в воскресенье утром. Их мишенью был конвой сил безопасности. Но устройство случайно взорвалось во время закладки и убило на месте всех троих", - сообщил агентству представитель региональных сил безопасности Назратулла Джамшиди.

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