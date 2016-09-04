Боевики "Талибана" подорвались на собственной мине

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Трое боевиков движения "Талибан" погибли в Афганистане в результате преждевременного взрыва собственной мины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил.

"Трое талибов пытались заложить мину на обочине дороги в провинции Кундуз в воскресенье утром. Их мишенью был конвой сил безопасности. Но устройство случайно взорвалось во время закладки и убило на месте всех троих", - сообщил агентству представитель региональных сил безопасности Назратулла Джамшиди.