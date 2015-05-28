​Боевики "Талибан" захватили более 50 блокпостов в Афганистане

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Представитель парламента Афганистана Мохаммад Ханиф Ханафи сообщил о захвате движением "Талибан" более 50 блокпостов сил безопасности в провинции Урузган за последние несколько дней.

Как передает Report, об этом передает телеканал TOLO news.

По его словам, боевики движения захватили блокпосты в ходе атак в районах Хас-Урузган и Дехравуд.

Он также заявил, что часть солдат, несших в этот момент службу в указанных местах, покончили жизнь самоубийством.