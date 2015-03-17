Боевики в Пакистане расстреляли медиков, трое погибли

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Две сотрудницы медицинской бригады, проводившие вакцинацию детей от полиомиелита, и сопровождавший их полицейский погибли в Пакистане во вторник в результате нападения боевиков. Об этом отмечает Report со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел примерно в 60 километрах от города Мансехра на северо-западе страны. По данным агентства, двое вооруженных людей напали на врачей, которые проводили вакцинацию в лагере афганских беженцев и прилегающих к нему районах. Полицейский и одна медработница скончались на месте, вторая женщина умерла позже от полученных ранений.

Действующие в стране экстремистские группировки считают, что кампании по вакцинации, проводимые работниками международных медицинских организаций, являются уловкой со стороны противников ислама и служат для стерилизации мусульман. В связи с позицией экстремистов многие жители страны отказываются от вакцинации детей от полиомиелита.