Боевики обстреляли сирийский город Хомс, есть жертвы

Баку.30 апреля. REPORT.AZ/ Боевики выпустили в воскресенье четыре ракеты по районам города Хомс, погибли два человека и ранены 13.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Двадцать девятого апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибло два и ранено 13 человек. Есть разрушения", — сказал он.